في حجم مبنى مكون من 11 طابقا... رصد مخلوق غريب في قاع المحيط

رصدت بعثة من معهد "شميدت للمحيطات"، مخلوقا عملاقا يشبه شكله الخيط ويسمى "سيفونوفورس"، بالقرب من سواحل أستراليا.

وأشارت تقارير إلى أن المخلوق الذي تم رصده، ربما يكون أكبر كائن من هذا النوع على الإطلاق.

ويشبه المخلوق قناديل البحر إلى حد كبير، ولديه الملايين من الأعضاء المترابطة لكل منها وظيفة محددة.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020

وقدر حجم الحلقة الخارجية للمخلوق الذي تم رصده بواسطة غواصة تعمل عن بعد، بـ15 مترا، ما يعني أن الطول الكامل للمخلوق يوازي طول مبنى مكون من 11 طابقا.

وقال متحدث باسم المعهد، أن طول المخلوق قد يزيد عن 120 مترا.