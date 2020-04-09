بسبب أزمة كورونا... الاستعداد لإطلاق قناة "روتانا كوميدي"

تستعد شبكة قنوات "روتانا" لإطلاق قناة جديدة تحت اسم "روتانا كوميدي"، تضم المئات من الأعمال الكوميدية لأهم الكوميديين في العالم العربي.

وبحسب تقارير، تحتوي القناة على أعمال تخص عادل إمام، وسمير غانم، ونجيب الريحاني، وفؤاد المهندس، ومحمد هنيدي، ومحمد سعد، وأحمد حلمي.

وتتضمن خريطة عرض القناة الجديدة المقرر بدء بثها الأحد المقبل، مجموعة من أبرز الأفلام العربية الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، بجانب الأفلام الكوميدية القديمة.

التّميز لا حدود له تُشكر مجموعة روتانا على هذه البادرة الترفيهية وإطلاق روتانا كوميدي فعليآ جلسة البيت صارت أجمل وأن شاء الله الكل يستمتع 👏



#خليك_في_البيت pic.twitter.com/uo2opyVIfB — محمد العشيوي #كلنا_مسؤول (@MAloshawyi) April 8, 2020

وستعرض القناة أيضا، مجموعة من الأعمال المسرحية إلى جانب عدد كبير من المسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرة برامج المنوعات.

وتهدف شركة روتانا من إطلاق القناة الجديدة، إلى التخفيف عن المشاهدين وحثهم على البقاء في منازلهم في ظل الظروف الراهنة لتفشي فيروس كورونا المستجد.