بسبب أزمة كورونا... الاستعداد لإطلاق قناة "روتانا كوميدي"

وبحسب تقارير، تحتوي القناة على أعمال تخص عادل إمام، وسمير غانم، ونجيب الريحاني، وفؤاد المهندس، ومحمد هنيدي، ومحمد سعد، وأحمد حلمي.
وتتضمن خريطة عرض القناة الجديدة المقرر بدء بثها الأحد المقبل، مجموعة من أبرز الأفلام العربية الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، بجانب الأفلام الكوميدية القديمة.
التّميز لا حدود له تُشكر مجموعة روتانا على هذه البادرة الترفيهية وإطلاق روتانا كوميدي فعليآ جلسة البيت صارت أجمل وأن شاء الله الكل يستمتع 👏— محمد العشيوي #كلنا_مسؤول (@MAloshawyi) April 8, 2020
#خليك_في_البيت pic.twitter.com/uo2opyVIfB
وستعرض القناة أيضا، مجموعة من الأعمال المسرحية إلى جانب عدد كبير من المسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرة برامج المنوعات.
وتهدف شركة روتانا من إطلاق القناة الجديدة، إلى التخفيف عن المشاهدين وحثهم على البقاء في منازلهم في ظل الظروف الراهنة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
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