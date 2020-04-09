قبل 15 عاما... كاتب يتنبأ بفيروس كورونا والناشرون رفضوا الرواية "غير الواقعية"

قام كاتب السيناريو الأسكتلندي، بيتر ماي، في عام 2005 بتأليف رواية تتحدث عن وباء يجتاح العاصمة البريطانية، حملت عنوان "الإغلاق التام".

ورفض الناشرون طباعتها كونها "غير واقعية على الإطلاق" على حد قولهم، ليحدث ما تنبأت به الرواية عقب 15 عاما، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

تدور أحداث الرواية داخل مدينة لندن المغلقة بالكامل بسبب تفشي فيروس فتاك، وبطلها مفتش يحقق في جريمة قتل طفل وجدت عظامه في موقف مستشفى.

"Lockdown", a brand new Peter May thriller, is out this Thursday. The previously unpublished novel is set in a locked down London during a pandemic. A murdered child, a breathtaking conspiracy. Read about it in full on my FB author page: https://t.co/BDn3N29hiO pic.twitter.com/HXUPHeUMzp — Peter May (@authorpetermay) March 31, 2020

وقال الكاتب إنه استعان في تأليف الرواية، بمستندات من عام 2002 تتحدث عن استعداد بريطانيا والولايات المتحدة لتفشي وباء.

ويتمنى الناشرون الآن أن تتسبب الظروف الحالية في زيادة مبيعات الرواية المقرر طرحها في الأسواق بحلول 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وكان المؤلف قد نسي أمر روايته إلى أن طلب منه أحد المعجبين تأليف كتاب على خلفية فيروس كورونا.

وقال ماي: "قرأت الكتاب مجددا وأصبت بالصدمة. مقدار دقته مخيف، خاصة التفاصيل التي تتحدث عن كيفية سير الحياة والإغلاق وكيف يحظر على الناس مغادرة منازلهم".