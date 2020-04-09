ليس الكل خاسرا بسبب كورونا... تضاعف عدد المشتركين في "ديزني بلس"

ظفرت خدمة البث الجديدة من "ديزني"، بما يزيد عن 50 مليون مشترك منذ إطلاقها قبل خمسة أشهر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أعلنت "ديزني بلس" في فبراير/ شباط الماضي عن وصولها إلى 26.5 مليون مشترك، ما يعني أن نسبة المشتركين تضاعفت.

ويعتقد متابعون، أن بقاء الملايين في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا، ساهم بشكل فعال في زيادة عدد المشتركين.

The streaming service Disney Plus has 50 million paid subscribers worldwide, an astounding number for a product that is only five months old https://t.co/NnEo3CHOK3 — The New York Times (@nytimes) April 9, 2020

وكانت خدمة "ديزني بلس"، التي تنافس "نتفليكس" و"أمازون برايم"، قد أُطلقت في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا، الشهر الماضي.

وشهدت المنصات الثلاث، ارتفاعا كبيرا في معدلات المشاهدة، بعد إغلاق دور السينما، واضطرار الناس إلى البقاء في منازلهم.

يذكر أن المسؤولين في "ديزني بلس"، أعلنوا فور إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة، نوفمبر/ تشرين الثاني، أنهم يستهدفون الوصول إلى ما بين 60 و90 مليون مشترك بنهاية سنة 2024 المالية.