أعداد هائلة من الأسماك تجتاح شواطئ القرم الروسية... فيديو

اجتاحت أعداد هائلة من أسماك الأنشوفة الأوروبية شواطئ بحيرة ليمان في القرم.

تداول المستخدمون مقاطع فيديو للسمك، وكتب أحدهم: "انتشر خبر منذ أيام قليلة أن أعداد هائلة من الأنشوفة الأوروبية قدمت إلى شواطئ ليمان...وبحلول المساء تم صيد جميع الأسماك."

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРЫМ |СИМФЕРОПОЛЬ |СЕВАСТОПОЛЬ (@more.kryma) 8 Апр 2020 в 5:55 PDT

وكتب آخر: "هذه هي رحلة الصيد المثلى"، وقال مستخدمون من إيركوتسك، أنهم أعدوا السمك للعشاء، ولاحظوا أنه يمكنك شرائه فقط في شكل مجمد.

في سياق آخر، قررت مجموعة من المواطنين الفرنسيين الانتقال للإقامة الدائمة في شبه جزيرة القرم، وأكد مسؤول المجلس التشريعي المحلي وجود "جالية فرنسية كبيرة" في القرم في أعوام مضت.