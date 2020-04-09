رجل ينقذ شبل أسد ويربيه في شقته... فيديو

وأصبح دانيال سماغولوف مالكًا للشبل الصغير الذي يدعى "سيمبا" منذ شهرين. فقد قرر أن يأخذه بأي ثمن بعدما رأى معاملة موظفي الحديقة السيئة للحيوان.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dake.mma (@d.a.k.e_mma) 19 Янв 2020 в 1:23 PST

وقال دانيال، كانت ثلاثة أشبال تجلس في قفص وسخ، ثم رأيت الرجل الذي اعتنى بالحيوانات فضرب واحدا بعصا وتبين فيما بعد أن اسمه سيمبا. وكان يبدو في حالة سيئة ومنهكا وخائفا. فأخذته إلى المنزل، وبدأت في علاجه وإطعامه من المصاصة في الشهرين الأولين. وأضاف صاحب الحيوان: "خلال شهر أوقفته على قدميه".

يبلغ عمر سيمبا الآن أربعة أشهر. في هذا العمر، لا يبدو شبل الأسد على الإطلاق مفترسًا خطيرًا. وهو يتصرف بطريقة ودية للغاية أمام الناس. ويحب المداعبة مثل القط العادي. وينادي صاحبه إلى الثلاجة حين يريد تناول الطعام.

وتابع دانيال، يدخل ما يصل إلى 3 كغ من لحم البقر والدجاج في النظام الغذائي اليومي للشبل، ونخرج للمشي، غالبًا في أماكن غير مأهولة.

ثم أشار، نقلل الخروج في ظل وضع الطوارئ في البلاد، حتى لا أعرض سيمبا للخطر. بعد كل شيء، تمرض الحيوانات بسرعة. ونحاول الابتعاد عن الناس، وغالبًا ما نسافر خارج المنطقة السكنية في المدينة.

ويخطط صاحب الشبل أن يعيش الحيوان معه لبضعة أشهر أو شهرين ثم سيتم نقله إلى منزل والده. حيث يتم بناء بيت خاص له هناك، وقال دانيال، "أعتقد أنه سيكون مرتاحًا ولن أعطيه لأحد".