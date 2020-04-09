مستفيد آخر من تفشي "كورونا"... صور

أصبحت قمم الهيمالايا مرئية عن بعد أميال بعد أن كانت مخفية لعقود بسبب التلوث الشديد في الهند.

ويمكن للسكان الآن تقدير جمال جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج من مسافة بعيدة مرة أخرى بعد أن أخفاها التلوث لمدة ثلاثة عقود.

The same mountains from my home 😍 #Nozoom pic.twitter.com/4zHwyoMp4R — Abbu Pandit (@abbu_pandit) April 3, 2020

وتوقفت وسائل النقل والشركات عن العمل لـ21 يوما في الهند، بسبب الحجر الصحي ما ساهم في تقليل التلوث بشكل كبير.

وقال أحد المواطنين في الهند وهو ينظر إلى بانوراما جبال الهيمالايا، إنه لم يتخيل أبدا أن يكون مظهر كهذا ممكنا.

Photo taken from Sialkot Punjab - Kashmir's mountains are clear as the weather clears. pic.twitter.com/7TpSBfCiNP — JAGGA jatt✋ (@ABfile7) April 5, 2020

ونشر المواطن أيضا صورة خلابة للجبال، قائلا إن مظهر الجبال جميل من مدينة جالاندهار في منطقة بنجاب.

يذكر أن المجلس المركزي للتلوث في الهند قد لاحظ أيضًا التحسن الكبير في جودة الهواء في فترة الحجر الصحي.

في وقت سابق، ألغت نيبال جميع رحلات المتسلقين، بما في ذلك إلى أعلى قمة إيفرست بسبب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.