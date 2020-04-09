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16:04 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
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    الفنانة المصرية فيفي عبده

    فيفي عبده تنافس رامز جلال في برامج المقالب لأول مرة في رمضان 2020

    © AP Photo / STR
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    يشهد شهر رمضان 2020 عودة مكثفة لبرامج المقالب، والتي لن تقتصر هذه المرة على الفنان المصري، رامز جلال، الذي اعتاد أن يحتكرها كل عام.

    وبعد أن كانت من أبرز ضحاياه في برامجه للمقالب، تعود الفنانة المصرية، فيفي عبده، ولأول مرة هذا العام كمدبر للمقالب، من خلال تقديمها برنامجا للمقالب خاصا بها.

    ويحمل البرنامج الجديد اسم "خللي بالك من فيفي"، والذي توقع فيه مجموعة من الفنانين بالمقلب، ويشاركها في تقديمه الممثلة المغربية، زينب عبيد.

    ولم تفصح فيفي عبده عن طبيعة برنامجها الأول للمقالب، ولكنها اكتفت بمشاركة إعلانه الترويجي، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

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    ‏انتظرونا بمشيئة الله برمضان بحبكم اوي ❤️❤️❤️❤️❤️

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    وبحسب موقع "ليالينا"، فإن فكرة مقلب فيفي عبده تدور حول استضافة الفنان داخل منزلها في برنامج فني اجتماعي من تقديمها، لكنه يمر بأحداث غريبة تثير خوفه وتدفعه للقيام بردود فعل طريفة.

    برنامج مقالب جديد سيعرض خلال شهر رمضان 2020، من تقديم الممثل المصري الكوميدي، محمد ثروت، ويحمل اسم "محدش فاهم حاجة".

    لكن على غير العادة، لن يستضيف برنامج ثروت فنانين، وإنما سيكون ضحاياه من الجمهور العادي.

    وبالطبع هناك رامز جلال، الذي يعد المحتكر الرسمي لبرامج المقالب لسنوات، بعد غياب الفنان إبراهيم نصر وبرنامجه الشهير "الكاميرا الخفية".

    ويعود رامز جلال إلى جمهوره في رمضان 2020 ببرنامج من المرجح أن يحمل اسم "رامز مجنون رسمي".

    وبحسب تقارير، فإن رامز جلال صوّر البرنامج بالكامل في إمارة دبي الخليجية، ومن بين الفنانين الذين وقعوا ضحايا لبرنامجه، ياسمين صبري وأمينة خليل وياسمين رئيس والمطرب الشعبي حمو بيكا ولاعبي نادي الزمالك المصري أشرف بن شرقي وطارق حامد ولاعب النادي الأهلي المصري علي معلول.

    يشار إلى أن الفنان المصري الكوميدي، هاني رمزي، كان من المقرر أن ينافس ببرنامج مقالب في شهر رمضان هذا العام، إلا أنه اعتذر عنه بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

    وكشف مصدر مقرب من هاني رمزي، أنه كان من المقرر أن يقدم برنامج مقالب خلال رمضان، سيتم تصويره في الصين، لكن مع انتشار الفيروس، أصبح من الصعب السفر إلى هناك، وبالتالي تم إلغاء البرنامج، وتأجيل تنفيذه إلى عام آخر.

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