كورونا يحرم الهواتف الذكية من أي "إيموجيز" جديدة حتى 2022

وأعلنت "يونيكود كونسورتيوم"، وهي المجموعة المسؤولة عن إصدارات الرموز التعبيرية في مدونة لها، اليوم الخميس، عن تأجيل إصدارها المخطط للعام المقبل 2021، وهو ما يعني أن الهواتف الذكية لن تتلقى "إيموجيز" جديدة في العام المقبل، ولكنها ستحصل عليها في إصدار عام 2022.

وفسرت المجموعة في بيانها أن تأخير وصول " الإيموجيز " يحدث لأنه يعتمد على المتطوعين الذين يواجهون حاليًا مشكلة كبيرة في التعامل مع الوباء.

ولكن الخبر السار أن الرموز التعبيرية التي كانت أعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي، مثل الزيتون والقندس والغطاس، ستظل متاحة في فصل الخريف، وهو "علاج صغير لفترة عصيبة"، بحسب وصف رئيس مجموعة "يونكيود كونسورتيوم" مارك ديفيز.

وقال ديفيز: "هذا العام لا يمكننا ببساطة الالتزام بنفس الجدول الزمني الذي التزمنا به في الماضي، وهذا يعني أن الموعد النهائي لإرسال رموز تعبيرية جديدة تم تأجيله أيضا".

وعن سبب تأجيل طرح "الإيموجيز" الجديد، فأوضح ديفيز أن ذلك يعود إلى انشغال المتطوعين بأعمال ومهام أخرى، نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يراه في مصلحتهم.

وأشار ديفيز إلى أنه يمكن للمتطوعين إرسال أفكارهم للمجموعة في الفترة من 15 يونيو/ حزيران المقبل حتى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل مرة أخرى، لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن "الإيموجيز" الجديدة لن تظهر على الأجهزة الذكية حتى 2022.