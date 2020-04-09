تسجيل
17:38 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    الممثل والمخرج جورج كلوني

    جورج وأمل كلوني يتبرعان بأكثر من مليون دولار لمكافحة كورونا

    © AP Photo / Chris Pizzello/Invision
    منوعات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (41)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/103480/04/1034800471_0:175:3018:1873_1200x675_80_0_0_8ea4ead59d34937ed1e65846517813f7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004091045124597-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تبرع نجم هوليوود الأمريكي جورج كلوني، وزوجته أمل، بأكثر من مليون دولار من أموالهما الشخصية، للمساعدة في تخفيف الأضرار الناجمة عن الفيروس التاجي.

    وقام كلوني البالغ من العمر 58 عاما مع زوجته (42 عاما) بتقسيم المبلغ المتبرع به إلى 6 أجزاء لمنظمات مختلفة، تبلغ قيمة كل منها مئات الآلاف من الدولارات ، وفقا لموقع "ديدلاين".

    نيمار
    © REUTERS / Lucas Landau
    نيمار يتبرع بمليون دولار لمكافحة فيروس كورونا
    وسيستفيد من التبرع زملاء جورج كلوني الذين يكافحون في هوليوود حاليا وسط إغلاق الصناعة بسبب فيروس "كورونا"، كما أنها ستذهب إلى جهود الإغاثة المباشرة.

    وتبرع جورج وأمل كلوني بمبلغ 250 ألف دولار، ذهب بعضها إلى صندوق الأفلام والتلفزيون (MPTF)، الذي يشغل كلوني فيه منصب عضو بمجلس الإدارة، والذي تم تأسيسه لدعم عمال الصناعة المحتاجين، وكذلك المتخصصين في الصناعة المسنين، كما يعالج الاحتياجات الناشئة عن مرض (كوفيد-19).

    كما قسّم جورج كلوني وزوجته مبلغ 300 ألف دولار بين بنك الطعام اللبناني، ومنطقة لومباردو في إيطاليا، والخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

    ويساعد بنك الطعام اللبناني على إطعام المسنين والمعوقين أو الأمراض المزمنة والأمهات العازبات والأيتام وغير القادرين على العمل في خضم الوباء العالمي.

    ويعتبر جورج وأمل كلوني أحدث المنضمين إلى قائمة متزايدة من المشاهير الذين يتبرعون بأموالهم لمساعدة المتضررين من جائحة الفيروس التاجي، ومنهم المطربة الأمريكية ريهانا، التي تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ومعدات الحماية الشخصية (PPE) للدولة.

    كما جمّعت المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، مبلغ 35 مليون دولار، وستنظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حفلا على الهواء مباشرة عبر منصات عديدة على شبكة الإنترنت في 18 نيسان/ أبريل الجاري.

    © Sputnik . Mohamed Hassan
    الدليل الكامل للتعامل مع "الكمامات" الطبية وكيف يمكنها الحماية من "كورونا"
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (41)

    انظر أيضا:

    جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق دار السلام بسبب تطبيق حد الزنا
    جورج كلوني يعود للدراما التلفزيونية بعد غياب 20 عاما
    جورج كلوني: عائلتي في خطر... "داعش" يهددنا
    أمل كلوني ستدافع عن الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا
    جزر المالديف تستعين بأمل كلوني للقتال من أجل الروهينغا في محكمة الأمم المتحدة
    الكلمات الدلالية:
    تبرعات, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, فيروس كورونا, أمل كلوني, جورج كلوني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التحضيرات للاحتفال بعيد الفصح في قرية سوبلاهوف، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في سلوفاكيا 7 أبريل 2020
    بيض بنكهة كورونا... كيف يستعد العالم للاحتفال بعيد الفصح
    ترامب لا يعارض إرسال المساعدات الأوروبية إلى إيران
    ترامب لا يعارض إرسال المساعدات الأوروبية إلى إيران
    مشروع كورفيت الروسي 20380 ريتيفي
    كورفيت "ريتيفي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك