تصرف شاذ... الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة تلعق المجوهرات عمدا داخل أحد المتاجر

أعلنت السلطات الشرطية في كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على سيدة تعمدت لعق منتجات قيمتها 1800 دولار داخل متجر للبقالة بالقرب من الحدود مع ولاية نيفادا.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن موظفة بالمتجر أخبرت الشرطة أن جينيفر ووكر البالغة من العمر 53 عامًا أمسكت بمجموعة من المجوهرات وقطع الزينة النسائية بيدها ولعقتها، قبل أن تتركها وتحمل عربة التسوق التي تحتوي سلعًا أخرى.

تم احتجاز جينيفر في سجن مقاطعة الدورادو بتهمة التخريب الجنائي. تم تحدد كفالة لها بمبلغ 10 آلاف دولار. وقالت سلطات السجون في ساوث ليك تاهو إنه من المقرر استدعاؤها للمحاكمة بعد مساء الخميس.

تعتبر متاجر البقالة أعمالًا أساسية بموجب القرارات الحكومة بالبقاء في المنزل، لذلك يسمح لها بالاستمرار في العمل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن بعضها عانى من حوادث تلويث ومحاولات مماثلة لنقل العدوى.

Jennifer Walker, 53, allegedly licked meats, alcohol and costume jewelry inside the South Lake Tahoe Safeway on Tuesday #WuhanVirushttps://t.co/VXolmriePG — JB2 (@Anxie_TEA) April 9, 2020

​وفي الشهر الماضي، ألقي القبض على امرأة واتهمت من قبل الشرطة بالسعال عمدا تجاه مواد غذائية بقيمة 35 ألف دولار في محل بقالة في بنسلفانيا.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد 19" قد تجاوز الـ450 ألف حالة في الولايات المتحدة، وتوفي ما يقرب من 16 ألف شخص.