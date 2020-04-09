نيللي كريم كوميدية وتقاطع "النكد" لأول مرة في رمضان 2020... فيديو

بعد أن اعتاد الجمهور منها بتقديم أدوار تراجيدية وحزينة في شهر رمضان، قررت الفنانة المصرية، نيللي كريم، أن تفاجئ محبيها وتطل بدور كوميدي في دراما رمضان هذا العام.

وطرحت نيللي كريم برومو مسلسلها الجديد "بـ100 وش"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشاركها بطولته الفنان آسر ياسين.

وتجسد نيللي كريم وآسر ياسين شخصيتس "ليلى" و"طاهر"، اللذان يلتقيان معا، لتشكيل فريق للنصب.

واتسمت أدوار نيللي كريم في دراما رمضان خلال السنوات الماضية بالتراجيديا والتعقيد، مثل أدوارها في مسلسلات "سجن النسا" و"ذات" و"لأعلى سعر" و"تحت السيطرة".

ويشارك فى بطولة مسلسل "بـ100 وش" إسلام إبراهيم وبيومى فؤاد وعمر الشناوي وشريف دسوقي ومحمد عادل وعلا رشدي ودينا ماهر ولؤي عمران، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

يشار إلى أن المسلسل كان يحمل اسما مبدئيا هو "النصابين"، كما أنه اللقاء الفني الثاني الذي يجمع بين نيللي كريم وآسر ياسين بعد بطولتهما فيلم "احنا اتقابلنا قبل كده" في 2008، من إخراج هشام الشافعي.

وتعود نيللي كريم بمسلسل "بـ100 وش" للمنافسة في موسم دراما رمضان بعد غياب دام لمدة عام.

ومن القنوات التي ستعرض مسلسل "بـ100 وش" فضائية دبي.