عارضة أزياء ترغب بزيادة وزنها بعد أن سمنت 15 كغ... فيديو

أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة تايرا بانكس عن رغبتها في زيادة وزنها أكثر بعد أن سمنت 15 كغ خلال الحجر الصحي.

وتحدثت بانكس البالغة من العمر 46 عاما في مقابلة مع مجلة "Harper's Bazaar"، عن نظامها الغذائي أثناء الحجر الصحي. ففي الصباح، تشرب القهوة السوداء دون سكر وحليب وشراب. بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمتها الخبز مع جبنة كريم ولحم الخنزير المقلي ورقائق البطاطا المختلفة، وأشارت بانكس أنها غالبا ما تستعين بخدمة توصيل الطعام وطبقها المفضل هو تاكو المكسيكي التقليدي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 4 Апр 2020 в 10:30 PDT



وقالت عارضة الأزياء إن وزنها زاد بمقدار 15 كغ، ثم أضافت أنها تخطط لمواصلة تناول الطعام بنفس الطريقة.

كما وعدت بانكس، أنها ستفقد الوزن يومًا ما، ولكن بالتأكيد ليس في المستقبل القريب.

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