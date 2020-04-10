بروس ويليس يحلق شعر ابنته إلى الصفر... فيديو

وشبهت عائلة تالولا مظهرها الجديد بالقديسة جان دارك.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tallulah (@buuski) 7 Апр 2020 в 6:05 PDT

وعزل بروس ويليس نفسه مع أطفاله وزوجته السابقة الممثلة ديمي مور. وتقضي زوجته الحالية الفنانة إيما هيمينغ ويليس وقتها في مكان آخر، حيث علقت هيمينغ على صورة ويليس مع عائلته: "الأسرة المتوحدة في أفضل حالاتها. أحبكم وأفتقدكم يا رفاق".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tallulah (@buuski) 9 Апр 2020 в 2:07 PDT

واستمر زواج ويليس ومور من عام 1987 إلى عام 2000، ولديهم ثلاث بنات، رومر (31 عامًا) وسكاوت لارو (28عامًا) وتالولا (26 عامًا).