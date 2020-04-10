أستراليون يزينون أنفسهم من أجل نزهة لرمي القمامة... فيديو

وبدأت حملة على "فيسبوك" للأشخاص الذين يزينون أنفسهم من أجل الخروج لرمي القمامة وينشر الأستراليون صورا ومقاطع فيديو في مجموعة "Bin isolation outing" لجولاتهم القصيرة.
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وخرج البعض وهم يرتدون أزياء لأبطال الأفلام مثل باتمان وجيمس بوند، فأي فرصة للخروج الآن تشعر وكأنها عطلة حقيقية.
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ومن الواضح أن لدى الأستراليين إحساس عال بالفكاهة فهناك من خرج بألبسة مضحكة جدا ويعرفون كيف يقضون وقتهم من دون الشعور بالملل.
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وبدأت الحملة بمثابة مزحة عندما تحدت دانييل أسكيو من ولاية كوينزلاند صديقتها إن كانت تجرؤ إخراج صناديق القمامة أثناء ارتدائها ملابس احتفالية.
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وبعد أن وافقت الأخيرة أطلقت الحملة كما لدى مجموعة أكثر من 22 ألف متابع.
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