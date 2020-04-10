أستراليون يزينون أنفسهم من أجل نزهة لرمي القمامة... فيديو

رغم الحجر الصحي لا يزال على المواطنين التخلص من قمامتهم، لذا قام البعض باستغلال الفرصة والاهتمام بالملابس التي يرتدونها في نزهتهم إلى سلة المهملات.

وبدأت حملة على "فيسبوك" للأشخاص الذين يزينون أنفسهم من أجل الخروج لرمي القمامة وينشر الأستراليون صورا ومقاطع فيديو في مجموعة "Bin isolation outing" لجولاتهم القصيرة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matty J (@matthewdavidjohnson) 8 Апр 2020 в 7:16 PDT

وخرج البعض وهم يرتدون أزياء لأبطال الأفلام مثل باتمان وجيمس بوند، فأي فرصة للخروج الآن تشعر وكأنها عطلة حقيقية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MJ Wolfe (@mjwolfeactor) 7 Апр 2020 в 6:43 PDT

ومن الواضح أن لدى الأستراليين إحساس عال بالفكاهة فهناك من خرج بألبسة مضحكة جدا ويعرفون كيف يقضون وقتهم من دون الشعور بالملل.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Victoria Anthony (@missvictoriaanthony) 7 Апр 2020 в 2:30 PDT

وبدأت الحملة بمثابة مزحة عندما تحدت دانييل أسكيو من ولاية كوينزلاند صديقتها إن كانت تجرؤ إخراج صناديق القمامة أثناء ارتدائها ملابس احتفالية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paul Rizzo (@paulrizzocharactercosplay) 7 Апр 2020 в 3:23 PDT

وبعد أن وافقت الأخيرة أطلقت الحملة كما لدى مجموعة أكثر من 22 ألف متابع.