طبيب يشرح الإجراءات الصحيحة لتغسيل ودفن ضحايا كورونا

شرح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية الدكتور علاء عيد، الإجراءات الواجب اتباعها بعد وفاة أحد المصابين بكورونا.

وبحسب موقع "مصراوي"، قال عيد، إنه "يجب التعامل مع المتوفي كأنه شخص لا يزال حياً لأنه مصدر للعدوى".

وأضاف "من يقوم بعملية التغسيل يجب أن يكون مرتديا الملابس الوقائية الكاملة".

وأكد على "ضرورة منع دخول أفراد لا حاجة لهم عند الغسل، وفي حالة الحاجة للمساعدة، يجب ابتعادهم عن الجثة لمسافة متر واحد".

وأشار إلى أهمية "وضع المتوفى في كيس مخصص لدفن الموتى، وهو كيس سميك يغلق بسوستة (سحّاب)، عليه علامة خطر الإصابة بالعدوى".

واوضح "من يأتي لحمل الجثمان لا بُدّ أن يكون مرتدياً جوانتي (قفّازات) وكمامة، لنقله من المغسلة إلى السيارة المخصصة لنقل الجثمان، ويستحسن ألا يركب أحد مع الجثمان في السيارة، وعند الوصول إلى المقابر يفضل ألا يكون هناك تجمع، باستثناء 3 أو 4 أشخاص يساعدون في نقل الجثمان".

ولفت إلى "ضرورة مراعاة عدم فتح الصندوق لأي سبب، أثناء الصلاة على المتوفى".

وطمأن رئيس قطاع الطب الوقائي الأهالي بأنه "طالما الإجراءات الوقائية سليمة، لن تحدث أي عدوى".

وسجلت مصر أمس الخميس أعلى معدل وفيات بسبب كورونا في يوم واحد بـ 15 حالة وفاة، وهو الرقم الأعلى للوفيات في مصر منذ الإعلان عن ظهور كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.