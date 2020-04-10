في يدها كمامة... ميلانيا ترامب توجه نصيحة حول التباعد الاجتماعي... فيديو

وجهت السيدة الأولى في أمريكا، ميلانيا ترامب، نصيحة للشعب الأمريكي، لزيادة الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت السيدة الأولى على صفحتها الرسمية في "تويتر" مقطع فيديو تحدثت فيه عن أهمية التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت السيدة ترامب في الفيديو: "بينما تعمل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على دراسة انتشار فيروس كوفيد 19، يوصي الخبراء بارتداء أغطية وجه من القماش في الأماكن العامة، حيث يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي".

As the CDC continues to study the spread of the COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings where social distancing measures can be difficult to maintain. Remember, this does not replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/eF3o33CUVS — Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020

وحول فعالية الكمامة في الوقاية من العدوى، قالت السيدة ترامب: "تذكر أن هذا لا يحل محل أهمية التباعد الاجتماعي، إنها خطوة إرشادية أخرى للحفاظ على سلامتنا جميعا".

وأشارت آخر الإحصاءات إلى وفاة نحو 4778 ضحية بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 87725 في مدينة نيويورك وحدها.

وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى بين جميع دول العالم من حيث عدد الإصابات والتي يزيد عددها عن 469 ألف شخص توفي منهم أكثر من 16700 ألف شخص.