الموت يفجع الفنان المصري علي ربيع

أعلن الفنان المصري علي ربيع، اليوم الجمعة، موت والده، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب علي ربيع على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "مات الرجل الطيب أبويا.. الفاتحة على روحه، البقاء لله يا أبويا".

View this post on Instagram مات الرجل الطيب ابويا الفاتحه علي روحه البقاء لله يا ابويا #علي_ربيع A post shared by Ali Rabee (@aliirabee1989) on Apr 10, 2020 at 5:44am PDT

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه "من المقرر أن يسافر علي ربيع برفقة عائلته لدفن والده بمقابر العائلة في مدينة الإسماعيلية التي شهدت وفاته".

والدة المخرج معتز التوني، الذي يتولى إخراج مسلسل "عمر ودياب"، الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، بمشاركة الفنان مصطفى خاطر، كانت قد توفيت منذ يومين أيضا.

وسوف يشارك علي ربيع في السباق الرمضاني هذا العام، بمسلسل جديد يحمل اسم (عمرو دياب) برفقة زميله الفنان مصطفى خاطر ومحسن منصور وأيتن عامر وهبة مجدي ونخبة من الأسماء والنجوم المصريين.

View this post on Instagram رمضان ٢٠٢٠ علي بركه الله #علي_ربيع @moustfakhater @synergy.tamermursi A post shared by Ali Rabee (@aliirabee1989) on Apr 5, 2020 at 12:33pm PDT

والممثل علي ربيع من مواليد الـ 29 من شهر مارس/آذار 1989، ويبلغ من العمر حاليا 31 سنة، وكانت بدايته في مسرحية تياترو مصر، علما أنه من خريجي كلية التجارة في جامعة القاهرة، لكنه اتجه إلى الفن.