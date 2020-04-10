للمرة الثانية... الشرطة العراقية تزف عريسا وعروسه... فيديو

قامت الشرطة العراقية، بزف عريس وعروسه، أثناء حظر التجوال الذي فرضته السلطات بسبب فيروس كورونا المستجد..

تلقت شرطة محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اتصالا من العريس للسماح له بإقامة مراسم الزواج، بحيث يتمكن من إحضار عروسه من بيت أسرتها، في موكب زفاف، بحسب ما نشره موقع "إرم نيوز".

زفاف احد شباب العراق الليلة بمشاركة الشرطة فقط pic.twitter.com/sqy7LZaBvv — 🇮🇶🇮🇶🇮🇶عراقيه (@Guv6yL) April 9, 2020

وقررت الشرطة تكرار مشهد الزفة الذي أقامته شرطة محافظة الديوانية، الأسبوع الماضي، إذ اصطحبت العريس والعروس وأسرتيهما في موكب من سيارات الشرطة المزينة.

وأظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شرطة ذي قار وهي ترافق الزوجين في موكب الزفاف إلى منزل العريس.

وتأتي تلك الخطوة من جانب قوات الأمن، تطبيقا لقرار تعليق إقامة المناسبات والأفراح التي تشهد تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الخميس، لأول مرة، عن عدد الأفراد التابعين لها ممن تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة العشرات وأصاب المئات في البلاد حتى الآن.

وقال الوزير، نجاح الشمري، في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع "بغداد اليوم"، إنه تم تسجيل 4 إصابات بالفيروس في صفوف القوات المسلحة وجميعها تتلقى العلاج في المستشفيات الآن، لكن لم تسجل أي حالات وفاة.

© Sputnik . Mohamed Hassan الجهود العالمية لتطوير علاج لمرض "كوفيد 19"

وقررت وزارة الدفاع العراقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، منح المتوفين المنتسبين لها، ممن فارقوا الحياة بسبب الأمراض السرطانية والوبائية، حقوق الشهداء.