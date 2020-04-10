لا يمكن كبح جماح الفن... أوركسترا إيران تعزف رغم التباعد الاجتماعي... فيديو

بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتسجيل أعداد كبيرة من الوفيات، وتطبيق أنظمة الحجر الصحي المنزلي، إلا أن صوت الموسيقى لم يصمت في البلاد.

وفي محاولة لكسر أجواء الحزن التي خيمت على شوارع المدن الإيرانية، عزفت الأوركسترا الإيرانية معزوفة عن طريق خدمة الاتصال الجماعي عبر الفيديو، ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية، إلى قيام الفرقة بالعزف المنفرد، كل من منزله، عن طريق منصة فيديو مشترك، لتندمج الأصوات وتعطي لحنا كاملا وكأنها تعزف في مسرح.

چقدر خوب بود! چقدر خوب بود!



ارکستر ملی ایران در قرنطینهpic.twitter.com/5e2shNjzdG — Pedram (@Pedram) April 9, 2020

وقامت العديد من الفرق حول العالم بتنفيذ هذه التجربة، والاستفادة من الميزات الجديدة التي توفرها بعض برامج الاتصال المشترك عن طريق الفيديو، لتقديم معزوفات في فترة الحجر المنزلي التي فرضها انتشار فيروس كورونا في العالم.

🎥کرونا در جهان؛ اجرای آنلاین ارکستر فیلارمونیک روتردام#ویروس_کرونا #کووید_۱۹ #قرنطینه



آخرین خبرها و گزارش‌ها درباره شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان و ایران را در وب سایت یورونیوز بخوانید: https://t.co/h4vT2YyvnC pic.twitter.com/gzDKfP74Rg — euronews فارسی (@euronews_pe) March 27, 2020

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قيانوش جهانبور، اليوم الجمعة، عن تعافي أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاءت تصريحات جهانبور خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "إيرين"، حيث قال: "وفقا للأرقام والبيانات الموجودة لدينا، فإن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا تعافوا وعددهم يبلغ نحو 35464 شخصا".

وأضاف جهانبور، قائلا: "تسجل إيران يوميا الآلاف من المصابين ولكن العدد انخفض مع الأيام وبالتالي نحن بانتظار الأفضل من حيث انحسار تفشي الفيروس في البلاد".

وتابع قائلا: "تم تسجيل 1972 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، بذلك يكون إجمالي الإصابات 68 ألف 192 حالة".

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 1.4 مليون شخص حول العالم، وحصد أرواح 82 ألفاً.