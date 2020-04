خلو "متحرش هوليوود" من أعراض كورونا

وقالت جودا إنغلماير، الناطقة باسم وينستين: "حتى الآن، مرت 14 يوما على التقارير التي تثير قلق الأشخاص داخل السجن، وليس لدى وينستين أعراض أو مشاكل"، بحسب وكالة رويترز.

وصدر حكم على هارفي وينستين (68 عاما) في 11 مارس/ آذار، بتهمة الاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة، ميمي هاليي، وكذلك اغتصاب الممثلة جيسيكا مان.

وقال مايكل باورز، رئيس نقابة ضباط السجون في الولايات المتحدة، في 22 مارس، إن نتائج اختبار هارفي وينستين كانت إيجابية بالنسبة للفيروس التاجي، الذي يتسبب بمرض "كوفيد-19".

وأضاف باورز في ذلك الوقت، أنه تم عزل وينستين في سجن ويندي الإصلاحي في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يقضي عقوبة الحبس لمدة 23 عاما، كما عبر عن قلقه وقتها من أن ضباط السجن يفتقرون إلى معدات الوقاية اللازمة.

وقال آرثر إيدالا، محامي هارفي وينستين لـ"رويترز"، أمس الخميس: "لا أعرف الوضع الدقيق لحالته الصحية، ولكن عندما أتحدث معه يبدو أنه بخير".

وكان هارفي وينستين أحد أقوى منتجي هوليوود، وأنتج العديد من الأفلام الشهيرة، منها الحائز على جائزة أوسكار "Shakespeare in Love" و"Pulp Fiction" و"The English Patient" و"Gangs of New York".