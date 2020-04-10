تطوير بخاخ يحول الأريكة إلى جهاز تحكم في التلفاز... فيديو

ابتكر خبراء أمريكيون بخاخا أطلقوا عليه اسم "SprayableTech"، حيث يمكنه تحويل الأجسام الصلبة إلى أسطح مستشعرة، ويمكن رش الأريكة به وتحويلها إلى جهاز تحكم في التلفاز على سبيل المثال.

وأشار ممثلو مختبر الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذين شاركوا في تنفيذ المشروع، إلى أن تقنية "SprayableTech" مرنة للغاية في استخدامها.

بالإضافة إلى الأسطح والجدران، يمكن استخدامها بسهولة لتنظيم الأشياء الكبيرة، بما في ذلك البنى التفاعلية في الأماكن العامة والمدن الذكية، وفق موقع "وان".

وقال الخبراء الأمريكيون إن هذه الأداة ستوفر فرصة لاستخدام البيئة بشكل مختلف والتفاعل مع بعضها البعض. سيتعاون فريق التطوير الآن مع المهندسين المعماريين والمتخصصين في الكتابة على الجدران بعد الانتهاء من تطوير الأداة بشكل نهائي.