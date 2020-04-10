القبض على شاب ضرب والدته بسبب "ورق المرحاض"

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب اعتدى على والدته، بعد إخفائها ورق المرحاض عنه.

وذكرت شرطة كاليفورنيا أن المتهم حاول غاضبا مسح الأرض بواسطة والدته، وقام بضربها على وجهها، بعد أن اتهممها بتكديس ورق المرحاض، وسط تدابير الإغلاق الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتشهد الفترة الحالية نقصا في ورق المرحاض، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت شيرلي ميللر، المتحدثة باسم إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إن أدريان يان، ويبلغ من العمر 26 عاما، تم ضبطه بعد الشجار الذي وقع يوم الاثنين الماضي بداخل منزله في بلدة سوغوس شمالي المقاطعة.

وتابعت أن الشجار العائلي نشبب بسبب جدال حول ورق التواليت، والذي كانت تخفيه والدة المتهم بسبب استخدامه المفرط له.

Family disturbance calls can start out over small things, and then they escalate. Deputies responded to call where family members were arguing w/ each other because one felt the other one hid toilet paper. It turned into physical confrontation. One got arrested. — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) April 8, 2020

ويُزعم أن المتهم أدريان يان غضب بشدة من والدته، وهي في الأربعينيات من عمرها، خلال جداله معها، ولكمها في وجهها، لكنها رفضت تلقي العلاج الطبي فيما بعد.

ولفتت شيرلي ميللر إلى أن نواب محطة وادي سانتا كلاريتا شهدوا ارتفاعا مؤخرا في التقارير التي يتلقوها عن الاضطرابات المنزلية والعنف الأسري في كاليفورنيا خلال فترة الإلزام بالبقاء في المنزل، المرتبط بانتشار وباء "كورونا" العالمي.

وأردفت: "التوترات تتصاعد بين الكثير من الأسر في الوقت الحالي".

وبلغت حالات الإصابة في الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفا، اليوم الجمعة، وزادت بمقدار 30 ألفا، إلى 35 ألف حالة يوميا، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم 1.5 مليون شخص في حين تقترب الوفيات من حاجز 100 ألف حالة.