موقع إلكتروني يعيدك إلى أجواء المكتب رغم عملك داخل المنزل بسبب الحجر

إذا سبب وباء "كورونا" شعورا لديك بالحنين إلى زملائك في المكتب، وسط الجلوس في "الحجر المنزلي"، فقد يكون موقع إلكتروني جديد هو أفضل حل لك.

ويوفر الموقع "imisstheoffice.eu" أجواء كتلك التي توجد بالظبط في مكتب العمل، فبمجرد تحميلك له اضغط على الزاوية السفلية اليسرى منه، وسيتم تشغيل الكثير من الأضوات الشائعة التي عادة ما نصادفها في معطم المكاتب، بحسب موقع "ذا فيرج".

ومن هذه الأصوات، أحاديث جانبية بين زملاء، وصوت مروحة، ورنين الهواتف.

وليس الموقع مجرد مولد للضوضاء، بل أنه يحتوي أيضا على مخطط للمكتب يمكنك النقر عليه لتنشيط أصوات معينة، فمثلا انقر على صورة مبرد المياه لكي تسمع صوت كوبا أثناء امتلائه، كذلك الحال عند النقر على طابعة لكي تسمع الصوت المألوف للطابعات. كما أنه يمكنك حتى تنشيط أصوات مباراة لكرة الطاولة.

A web page to interact with and listen to if you’re missing the familiar sounds of working at the office: https://t.co/pNFy9o0Oqv pic.twitter.com/INJzXC1p9I — WFMU (@WFMU) April 9, 2020

الموقع هو تذكير ممتع لبيئة المكتب، التي قد تكون اعتبرتها أمرا مفروغا منه، وأفضل جزء له هو أنه سيشعرك وكأنك تعمل جنبا إلى جنب مع زملائك مرة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.