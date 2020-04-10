تغيير اسم مسلسل يسرا الرمضاني بسبب دول الخليج... فيديو

غيّر صناع أحدث مسلسلات الفنانة المصرية يسرا اسمه، وذلك مع اقتراب عرضه في شهر رمضان.

وأصبح المسلسل يحمل اسم "خيانة عهد"، بدلا من اسمه الأول "دهب عيرة"، وذلك بسبب عرضه على إحدى قنوات تلفزيون دبي الخليجية.

وجاء تغيير اسم المسلسل لأن كلمة "عيرة" غير مناسبة وغير لائقة في دول الخليج، ولها معنى آخر بخلاف المعنى المعتاد بين المصريين، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وسيعرض مسلسل "خيانة عهد" على فضائية "الحياة" المصرية كذلك، التي بدأت في إذاعة إعلانه الترويجي اليوم الجمعة.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وهنادي مهنى وخالد أنور، وهو من تأليف أحمد عادل وأمين جمال ومن إخرج سامح عبد ‏العزيز.

ويمثّل المسلسل عودة يسرا للدراما التلفزيونية بعد غياب عام، منذ أن قدمت مسلسل "لدينا أقوال أخرى" في رمضان 2018.

وبذلك ينضم مسلسل يسرا إلى قائمة المسلسلات التي تأكد عرضها في موسم رمضان 2020، رغم فرض حظر التجوال المفروضة حاليا بسبب فيروس "كورونا" المستجد، ومنها "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم و"فالنتينو" لعادل إمام و"الاختيار" لأمير كرارة و"البرنس" من بطولة محمد رمضان "وسكر زيادة" من بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد.