تعرف على "ملك" الهواتف الذكية في تقنية التصوير

قام خبراء مختبر DxOMark بتسمية "الملك" الجديد في عالم التصوير المحمول، معتمدين في تصنيفهم على عدد من المعايير التي تتعلق بجودة الصور وميزاتها بالإضافة لسعر الهاتف.

حيث تصدر هاتف Huawei P40 Pro، القائمة كأفضل الهواتف من حيث جودة الصورة والتقنيات التي يقدمها في مجال التصوير.

ومنح الخبراء جهاز "هواوي" 140 نقطة لجودة الصورة، بالإضافة لـ105 نقطة للفيديو، متقدما على أقرب منافسيه Xiaomi Mi10 Pro و Oppo Find X2 Pro، بفارق كبير.

نجحت Huawei في تحقيق هذه النتيجة بفضل نظام الصور المتقدم المكون من أربع وحدات الذي تم تطويره بالاشتراك مع Leica. لا يتميز فقط بزوم 10x و 50 x رقمي ، ولكن أيضا حجم بكسل تم تكبيره إلى 2.44 ميكرون.

هذا يجعل من الممكن التخلص من عدم النقاوة في الصورة النهائية، حتى مع زيادة كبيرة في الصورة، ولكن حتى مع مثل هذه الكاميرا، لن يكون من الممكن تحقيق نتائج رائعة إذا لم تعمل مع الذكاء الاصطناعي المتقدم، والذي يعتبر أحدث معالج Kirin 990 5G مسؤولا عن P40 Pro.

يجدر التأكيد على أن كاميرا P40 Pro ستجذب محبي تصوير الفيديو، فهي تحتوي على عدسة فيلم بزاوية عريضة 40 ميجابكسل ، وعدسة مقربة فائقة الحساسية بدقة 12 ميجابكسل لتصوير الأشياء عن بعد، وعدسة ثلاثية الأبعاد لتحديد عمق المجال.

كل هذا يجعل هواوي P40 Pro ليس مجرد هاتف ذكي مزود بكاميرا عالية الجودة، ولكنه في الواقع يجاري بكاميرته كاميرات الفيديو الاحترافية.