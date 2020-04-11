كلمات أغنية لفرقة "البيتلز" مكتوبة بخط اليد تباع بـ 910 آلاف دولار

بيعت كلمات أغنية "Hey Jude" لفرقة البيتلز كتبها بول مكارتني في مزاد جوليينز أوكشينز الأمريكي مقابل 910 آلاف دولار.

وجاء في صفحة المزاد على تويتر : "بيعت بمبلغ 910.000 دولار! كلمات أغنية "Hey Jude" لفرقة البيتلز كتبت بخط اليد عام 1968. أغنية كتبها بول مكارتني بقلم أسود واستخدمت في الاستوديو خلال التسجيل".

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) April 10, 2020

ووفقا لمصدر في المزاد الذي مقره في كاليفورنيا، تجاوز هذا المبلغ خمس مرات السعر المقدر للمخطوطة الذي نظم عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن أغنية "Hey Jude" كانت قد كتبت عام 1968، وقام بول مكارتني بتأليفها ليعزي ابن جون لينون بعد طلاق والديه وكان عنوانها في الأساس "هاي جول".

وفي عام 1969، تم ترشيح الأغنية لجائزة غرامي في فئات "سجل العام" و"أغنية العام" و"أفضل أداء صوتي لفرقة".