دراسة تكشف أفضل المكسرات التي تساعد على خسارة الوزن

كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء الأمريكيين في مركز بيت إسرائيل الطبي وجمعية السكري الأمريكية أفضل أنواع المكسرات التي تساهم في خسارة الوزن.

ووفقا للدراسة التي نشرت على الموقع الرسمي للمركز، أجرى العلماء تجربة بمشاركة 10 متطوعين يعانون من زيادة في الوزن.

وخلال الأيام الخمسة الأولى، قدم العلماء لجزء من المتطوعين عصيرًا يتضمن 48 غرامًا من الجوز، وتناول الجزء الآخر عصيرا يتضمن مكونات أخرى.

وخلال التجربة، وبعد إجراء اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي، خلص العلماء إلى أن أولئك الذين تناولوا عصير الجوز شعروا بجوع أقل ونشاط أكبر في تلك الأجزاء من الدماغ المسؤولة عن الشبع والتثبيط.

ويوصي خبراء التغذية بعمل نظام غذائي جديد يتضمن وجود الجوز كغذاء أساسي. حيث يساعد على تقليل الوزن و يعطي الجسم المكملات الغذائية اللازمة أيضاً.