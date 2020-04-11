باربرا سترايسند تتذكر عمر الشريف بهذه الكلمات في ذكرى ميلاده الـ88

تذكرت المطربة والممثلة الأمريكية الشهيرة، بابرا سترايسند، الممثل المصرية العالمي الراحل، عمر الشريف، في ذكرى ميلاده الـ88، والتي توافق 10 نيسان/ أبريل.

وغردت سترايسند عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بصورة لها مع عمر الشريف من أحد أفلامهما السينمائية، وكتبت معها: "أول بطل لأول أفلامي، أحببت العمل معك يا عمر، كان سيكون عمرك اليوم 88 عاما".

My first leading man, on my first movie. I loved working with you Omar. You would have been 88 today. 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/hnbCRykn04 — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 10, 2020

وشارك عمر الشريف باربرا ستريسند بطولة أول أفلامها "“Funny Girl من إنتاج عام 1968، وهو من إخراج وليام وايلر، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وكانت باربرا سترايسند من أبرز النجمات اللاتي وقعن في حب عمر الشريف بملامحه الشرقية، أثناء تصويرهما الفيلم.

واعترف الشريف في أحد لقاءاته الإعلامية أنه لم يجد سترايسند جذابة في البداية، ولكنه بعد ذلك وقع في حبها بجنون، واستمرت علاقتهما لمدة 4 أشهر، هي مدة تصويرهما للفيلم.

وتوفي عمر الشريف في 10 يوليو/ تموز 2015 عن عمر 83 عاما، بعد صراع مع مرض ألزهايمر.