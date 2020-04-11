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16:57 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
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    حمدي الميرغني وأوس أوس في كواليس تصوير مسلسل 2 في الصندوق

    نجما "مسرح مصر" يجتمعان في أول بطولة تلفزيونية لهما في رمضان... صور وفيديو

    © Photo / MBC
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    يجتمع نجما عروض "مسرح مصر"، حمدي الميرغني و"أوس أوس"، في أول بطولة تلفزيونية لهما، من خلال مسلسل بعنوان "2 في الصندوق"، والذي سيعرض في شهر رمضان.

    وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن أحداث المسلسل تدور في إطار فانتازي كوميدي، حول "زيكا" و"شوقة" اللذان يعملان في جمع النفايات، ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل، بينما لا يمتلكان أي مقومات لذلك.

    لكن تتبدّل أحوال "زيكا" و"شوقة" للأبد بعد ظهور والدهما الحقيقي، وهو ما ينتج عنه العديد من المواقف الكوميدية.

    ومسلسل "2 في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وبيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم، وانتصار ومحمود البزاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل المطرب مصطفى قمر ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن.

    ويعرض المسلسل حصريا على فضائية "إم بي سي مصر" طوال شهر رمضان.

    الملصق الدعائي لمسلسل 2 في الصندوق
    © Photo / MBC
    الملصق الدعائي لمسلسل "2 في الصندوق"

    وبخلاف بطولته لمسلسل "2 في الصندوق"، فإن حمدي الميرغني يشارك الفنان عادل إمام بطولة مسلسل "فالنتينو"، المعروض في شهر رمضان على عدد من القنوات، منها "إم بي سي مصر".

    وسبق لفضائية "إم بي سي مصر" أن عرضت مسلسلات من بطولة أبطال فرقة "مسرح مصر" في شهر رمضان خلال السنوات الماضية، مثل "سك على إخواتك" و"فكرة بمليون جنيه"، وكلاهما من بطولة علي ربيع.

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