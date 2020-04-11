كيف يتم صناعة أرنب عيد الفصح في زمن كورونا

ينفق الأوروبيون مئات الملايين من اليورو على شراء حلوى عيد الفصح، التي تكون بأشكال مختلفة أبرزها شكل الأرنب.

ويتم صناعة أرانب عيد الفصح من الشوكولاتة، وتباع ملايين الوحدات منها، ليتم استخدامها على نطاق واسعة خلال احتفالات عيد الفصح.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مقطعا مصورا، يرصد طريقة عمل أرانب الشوكولاتة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

Chocolate bunnies with medical masks. Belgium gears up for a yummy and happy Easter amid the coronavirus crisis. @rcasert reports: https://t.co/7go4kc3gt0 pic.twitter.com/ch8FbCIxny — AP Europe (@AP_Europe) April 11, 2020

وتقول الوكالة إن المشاركين في صناعة أرانب عيد الفصح الشهيرة، أصبحوا يرتدون أقنعة وجه طبية، لحمايتهم من فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ولجعل المستخدمين أكثر اطمئنانا على مستويات أمان ونظافة الحلوى التي يستخدمونها.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مليون وأكثر من 700 ألف مصاب، بينهم أكثر من 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 390 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بأكثر من نصف مليون مصاب ونحو 18 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 161 ألف مصاب وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 147 ألف إصابة ونحو 19 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.