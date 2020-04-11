ما هي علاقة كورونا بقيمة الرقم "0"

يحتاج الرقم (0) دوماً إلى رقم بجانبه ليصبح ذي قيمة، فهو رقم مرفوض لدى الطلبة، وأصحاب الأموال، وجميع مجالات الحياة، إلا أن انتشار جائحة "كورونا" جعلت هذا الرقم أغلى الأرقام.

ففي الوقت الذي تتزايد فيه احصاءات يومية لإصابات ووفيات وباء فيروس كورونا العالمي، فقد أصبح الرقم (0) مطمعاً للدول كلها والأشخاص الذين يتابعون يومياً مؤشرات الفيروس عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والسعادة التي يرسمها خبر يؤكد أن مكان إفامتهم لم يسجل ولا إصابة، متباهين بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولهم ونتج عنها خلوهم من الإصابات، بحسب ما ذكره موقع "عكاظ" الإلكتروني.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.