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18:28 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
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    بعد إصابة نمر في أمريكا... بريطانيا تقرر حماية القردة من البشر

    © CC0 / Skitterphoto
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (117)
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    فرضت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لحماية القردة من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد، إليهم من البشر، بعدما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية إصابة أنثى نمر، بالفيروس، الذي انتقل إليها من حارس الحديقة.

    وقالت صحيفة "التليغراف" البريطانية، اليوم السبت، إن حدائق الحيوان في بريطانيا أصدرت تعليمات جديدة تفرض على مسؤولي حدائق الحيوان البقاء على مسافة مترين من القردة، لحمايتها من خطر فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    شرطي يطلب من فتاة مغادرة الحديقة، في ظل الإجراءات التقييدية خلال وباء الفيروس التاجي كورونا في لندن، بريطانيا 5 أبريل 2020
    © AP Photo / Matt Dunham
    الحكومة البريطانية: سنستخدم القوة لمحاربة كورونا عند الضرورة
    ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات تأتي بعدما أصيبت أنثى نمر في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، قبل أيام، انتقل إليها من أحد العاملين في الحديقة.

    ويتبع العاملين في حدائق الحيوان في بريطانيا تعليمات السلامة الخاصة بحماية تلك الحيوانات، خاصة ارتداء أقنعة الوجه وتجنب الاقتراب منها إلا عند الضرورة.

    وأعلنت المملكة المتحدة، اليوم السبت، وفاة 917 شخصا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أقل من 24 ساعة، ليقترب إجمالي الوفيات من 9900 حالة.

    وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 5234 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 78991".

    يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.

    واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مليون وأكثر من 700 ألف مصاب، بينهم أكثر من 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 390 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (117)

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    قرد, فيروس كورونا, بريطانيا
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