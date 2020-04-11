في ذكراها الـ50... عش تجربة مهمة "أبوللو 13" الفضائية بكل تفاصيلها

تحتفل وكالة "ناسا" االفضائية، اليوم السبت، 11 نيسان/ أبريل 2020 بالذكرى الـ50 لإطلاق مهمة "أبوللو 13" الفضائية، بصورة استثنائية، وهي التي لم تصل أبدا إلى القمر.

ووصفت وكالة "ناسا" الفضائية مهمة "أبوللو 13" بأنها "الفشل الناجح" ، وذلك لأنه على الرغم من أن انفجارا أصاب المركبة الفضائية ومنع رواد الفضاء، جيمس لوفيل جونيور وجون سويغرت جونيور وفريد هايس جونيور من المشاركة في الهبوط الثالث المخطط له على سطح القمر، فقد عمل مهندسو "ناسا" وفرق التحكم في الطيران في مركز أبولو للتحكم في الرحلة مع رواد الفضاء لإعادتهم بأمان إلى الأرض، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

50 years ago today, the #Apollo13 crew lifted off on their historic mission to the Moon. Two days later, their chance of a lunar landing was lost when an oxygen tank exploded, and the priority became returning to Earth. Listen to the mission in real time: https://t.co/cnjRIHCbZj pic.twitter.com/j9ioRsNfIp — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 11, 2020

وبمناسبة "اليوبيل الذهبي" للمهمة التاريخية التي شهدت العديد من اللحظات الحاسمة والصعبة لطاقمها، فإن وكالة "ناسا" قررت الاحتفال بها بشكل مختلف هذا العام، وذلك بإطلاق موقع إلكتروني يساعد كل من يزوره على معايشة أجواء المهمة لحظة بلحظة، بداية من ساعة انطلاقها في ذلك اليوم قبل 50 عاما.

200,000 miles from Earth. An explosion. Out-of-the-box thinking and even some duct tape. Hear from astronauts Jim Lovell and Fred Haise of #Apollo13 on the legacy of NASA’s “successful failure” on this week’s episode of “Houston, We Have a Podcast.”https://t.co/Zn6ISC9v2E pic.twitter.com/nTqxsc3eDb — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 10, 2020

وتم تنظيم على الموقع الإلكتروني "Apollo 13 في الوقت الفعلي" (Apollo 13 in Real Time) كل شيء بالترتيب الزمني الذي حدث خلال المهمة قبل 50 عاما، من بداية الإطلاق وحتى العودة الشهيرة لرواد الفضاء إلى الأرض.

وقام بتطوير الموقع بن فيست، وهو مقاول في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، الذي زوده بنسخ ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية من المهمة المنشورة في الأوقات التي حدثت قبل 50 عاما، بما في ذلك كل كلمة يتحدث فيها رواد الفضاء الذي شاركوا في المهمة، كما أنه تم رقمنة الكثير من الأصوات لأول مرة من أجل هذا المشروع.

يشار إلى أن تم تكريم مهمة "أبوللو 13" في صور مختلفة خلال السنوات الماضية، ومنها تقديم فيلما سينمائيا من بطولة توم هانكس من إنتاج 1995، بعنوان "Apollo 13"، ومن إخراج رون هوارد.