هيفاء وهبي مفاجأة أغنية إليسا خلال "الحجر المنزلي"... فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم السبت، أغنية منفردة جديدة، والتي سجلتها خلال فترة حظر التجوال والحجر المنزلي، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت مفاجأة الأغنية الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، التي تظهر فيها وهي تستمع إلى أغنية إليسا الجديدة بكل انسجام، ورقصت على أنغامها، عبر خاصية "الاتصال بالفيديو".

وعقب طرح الأغنية، شكرت إليسا صديقتها هيفاء وهبي على مشاركتها الأغنية، قائلة لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "لم يكن أحد ليضفي أجواء سعيدة للغاية على هذه الأغنية أكثر منك، شكرا لك على هذا الظهور الخاص! دعينا نشارك الحب والسعادة في كل مكان".

No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere 💃🏻❤️https://t.co/VVmD9mKL5H — Elissa (@elissakh) April 11, 2020

كما يظهر في الأغنية العديد من جمهور إليسا وهم يتفاعلون معها بغاية السعادة من داخل بيوتهم.

وكانت إليسا طلبت من جمهورها خلال الفترة الماضية إرسال مقاطع فيديو لهم وهم يرقصون على أنغام أغنية لها، ليتم استعمالها في الأغنية الجديدة ايضا.

وأغنية "هنغني كمان وكمان" كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وإنتاج شركة "روتانا".