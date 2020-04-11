أمريكيون يشترون طعامهم فوق الخيول بسبب كورونا... فيديو

تفرض المحال التجارية الكبرى إجراءات خاصة لحماية زبائنها، في إطار الحرب على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتعد المطاعم أحد أهم الخدمات التي تسعى لفرض أكبر قدر من الإجراءات الاحترازية لحماية زبائنها، خاصة بعدما أصبحت عملية البيع قاصرة على توصيل الطلبات أو تقديمها للناس من منافذ خاصة دون السماح لهم بالدخول.

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد 3 أمريكيين يمتطون خيولهم، أمام أحد فروع ماكدونالدز، بولاية ماستوشيتس الأمريكية، لشراء وجبات.

وأضافت: "في ضوء الإجراءات المتبعة بمنع السماح للناس بالوجود في المطاعم تجنبا للزحام، الذي يمكن أن يكون سببا في انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، استخدم 3 أمريكيين خيولهم في شراء الوجبات في فيديو مدهش".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مليون وأكثر من 700 ألف مصاب، بينهم أكثر من 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 390 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.