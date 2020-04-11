حكاية إماراتي تمكن من هزيمة كورونا... فيديو

حكى المواطن الإماراتي سيف عبدالله أهلي، تفاصيل رحلته الصعبة منذ علمه بنبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد وحتى نهايتها بتعافيه نهائيا من هذا الفيروس القاتل.

ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، يقول سيف، "بعد تأكد إصابة أحد الأشخاص المخالطين لي بالفيروس، ذهبت على الفور لإجراء الفحص لتثبت النتائج إصابتي بالفيروس، رغم عدم ظهور أية أعراض صحية، لتبدأ بعد ذلك إجراءات العزل التي كانت في أحد الفنادق، ومن ثم تلقي البرنامج العلاجي، بشكل يومي".

وأضاف "في البداية كنت خائفا من التطورات التي قد تطرأ على حالتي الصحية، بالإضافة إلى القلق من طول فترة العزل، إلا أنني فوجئت بفريق طبي عالي المستوى، ورعاية طبية استثنائية، الأمر الذي رفع روحي المعنوية إلى حد كبير، وساعدني على سرعة الشفاء".

بالفيديو.. المواطن سيف أهلي يروي رحلته في التغلب على فيروس كورونا https://t.co/q12aPNfJRk | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 11, 2020

وأوضح "استمرت فترة العزل نحو 10 أيام، بعد اكتشاف الإصابة بالفيروس، لم تظهر خلالها إلا بعض الأعراض البسيطة، مثل السعال الخفيف".

وتابع "بدأت تطبيق برنامج خاص في فترة العزل، وحاولت الابتعاد عن أي ضغوط أو التفكير في أشياء سلبية تؤثر سلبا في المناعة، وحرصت على ممارسة الرياضة بانتظام، بشكل يومي، وقررت أن أخاطب كل أفراد المجتمع عن يومياتي في العزل، لتقديم نصائح وتحذيرات تحول دون التعرض للإصابة بالفيروس".

وأتم سيف: "الأنشطة التي كنت أمارسها مكنتني من مكافحة الفيروس، إلى جانب الإجراءات العلاجية الأخرى".

وأشار إلى أن "الخوف شيء طبيعي، خصوصاً بعد الإصابة بكورونا، إلا أنه أيضاً يضعف المناعة، لذا فالتحلي بالإيجابية ورفع الروح المعنوية يساعد بشكل كبير، خلال فترة العزل وحتى الشفاء".

كما طالب سيف كل أفراد المجتمع بالالتزام الكامل بتعليمات الجهات الصحية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، أن إجمالي المصابين بلغ 3736، وإجمالي الوفيات 20 حالة.