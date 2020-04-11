استخراج إبرة خياطة من بطن لبؤة في الهند

أنقذت لبؤة من الموت في الهند الأسبوع الماضي، وذلك بعد استخراج إبرة خياطة من بطنها كادت أن تلقي حتفها بسببها.

وقال ضابط الغابات في ولاية جوغارات الهندية، إنه عُثر على اللبؤة في البداية وهي تعاني من فقدان الشهية والقيء المتكرر، كما أنها لم تكن قادرة على الأكل أو التحرك بشكل طبيعي، ما دعا حراس الغابة لنقلها إلى المستشفى البيطري في حديقة حيوان سكارباغ من أجل فحصها، بحسب صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية.

وبعد إجراء فحص دقيق لتجويف الفم وسطح الجسم الخارجي، اشتبه الأطباء في كلية جوناغاد البيطرية أن اللبؤة ابتلعت جسما غريبا، وهو ما دعاهم لعمل أشعة سينية للبطن، ليكتشفوا وجود جسم معتم غير شفاف داخل المعدة".

وحاول الأطباء اكتشاف ماهية الجسم الغامض من خلال منظار داخلي وحاولوا إزالته، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، لأن الجسم "اخترق جدار المعدة، فما كان منهم إلا إجراء جراحة من أجل إنقاذ الحيوان.

وقال دى تي فاسافادا، كبير مراقبي الغابات بدائرة جوناغاد: "لقد قام فريقنا بمساعدة أطباء كلية جوناجاد البيطرية بالعملية وأزالوا الشيء الذي تبيّن أنه إبرة خياطة طويلة".