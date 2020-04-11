سيمبا الأفريقية تلد فيلا وزنه 130 كغم... صورة

احتفلت حديقة الحيوان في إقليم توسكانا، في إيطاليا بولادة فيل جديد لأنثى الفيل الأفريقي "سيمبا"، التي تجاوز عمرها 30 عاما.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، صور تجمع الفيل الصغير، الذي يظهر واقفا في الصورة بين أمه سيمبا، واخته الكبرى ناندي، مشيرة إلى أن الفيل الجديد يرفع عدد الفيلة في الحديقة إلى 6 فيلة.

You herd it here first: Officials at Reid Park Zoo in Tucson are celebrating the birth of a baby elephant. https://t.co/sw6cy47hS2 #odd — AP Oddities (@AP_Oddities) April 9, 2020

ويزن الفيل الجديد، الذي تم ولادته في حديقة الحيوان بإقليم توسكانا في إيطاليا، نحو 130 كيلوغراما، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن فترة حمل الفيلة تستمر لمدة 22 شهرا.

وتم الاحتفال بولادة الفيل الجديد رغم ظروف إغلاق حديقة الحيوان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).