زاهي حواس يكشف ما قاله الراحل عمر الشريف في آخر عيد ميلاد له

استرجع عالم الآثار المصري، دكتور زاهي حواس، اليوم السبت، بعضا من ذكرياته مع صديقه المقرب، الفنان المصري العالمي، عمر الشريف، ولك بمناسبة الذكرى الـ88 لميلاده.

وقال حواس في منشور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إنه اعتاد هو وصديقه عمر الشريف على تبادل "عادة محددة" خلال احتفال كلا بعيد ميلاد الآخر، وهي أداء أغنية نجمة الإغراء العالمية الراحلة، مارلين مونرو، أثناء احتفالها الشهير بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي، في ستينيات القرن الماضي.

وأشار زاهي حواس إلى أنه احتفل بعيد ميلاد صديقه عمر الشريف أكثر من مرة في العاصمة المصرية القاهرة، ومنها داخل منزل نجله طارق، وكان من بين الحضور، الفنانين ليلى علوي وخالد صالح ولبلبة والمفكر السياسي المصري، مصطفى الفقي، والكاتبة آمال عثمان.

كما كشف حواس في منشوره عما قاله عمر الشريف له في آخر عيد ميلاد أقامه له بعد إصابته بألزهايمر، وهو: "أبلغ من العمر الآن 8 آلاف و3 آلاف سنة"، في إشارة منه إلى أنه وصل إلى عمر 83 عاما.

وشارك زاهي حواس مع المنشور، عدة صور تجمعه بعمر الشريف من مناسبات مختلفة.

وتوفي عمر الشريف في 10 يوليو/ تموز 2015 عن عمر 83 عاما، بعد صراع مع مرض ألزهايمر.

وولد عمر الشريف واسمه الحقيقي هو ميشيل ديمتري شلهوب في 10 نيسان/ أبريل في مدينة الإسكندرية.