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20:00 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
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    الممثل عمر الشريف فى سلوفاكيا

    زاهي حواس يكشف ما قاله الراحل عمر الشريف في آخر عيد ميلاد له

    © AP Photo / Edo Genserek
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    استرجع عالم الآثار المصري، دكتور زاهي حواس، اليوم السبت، بعضا من ذكرياته مع صديقه المقرب، الفنان المصري العالمي، عمر الشريف، ولك بمناسبة الذكرى الـ88 لميلاده.

    وقال حواس في منشور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إنه اعتاد هو وصديقه عمر الشريف على تبادل "عادة محددة" خلال احتفال كلا بعيد ميلاد الآخر، وهي أداء أغنية نجمة الإغراء العالمية الراحلة، مارلين مونرو، أثناء احتفالها الشهير بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي، في ستينيات القرن الماضي.

    الممثل المصري العالمي عمر الشريف مع الممثلة والمطربة الأمريكية باربرا سترايساند
    © AP Photo / Uncredited
    باربرا سترايسند تتذكر عمر الشريف بهذه الكلمات في ذكرى ميلاده الـ88
    وأشار زاهي حواس إلى أنه احتفل بعيد ميلاد صديقه عمر الشريف أكثر من مرة في العاصمة المصرية القاهرة، ومنها داخل منزل نجله طارق، وكان من بين الحضور، الفنانين ليلى علوي وخالد صالح ولبلبة والمفكر السياسي المصري، مصطفى الفقي، والكاتبة آمال عثمان.

    كما كشف حواس في منشوره عما قاله عمر الشريف له في آخر عيد ميلاد أقامه له بعد إصابته بألزهايمر، وهو: "أبلغ من العمر الآن 8 آلاف و3 آلاف سنة"، في إشارة منه إلى أنه وصل إلى عمر 83 عاما.

    وشارك زاهي حواس مع المنشور، عدة صور تجمعه بعمر الشريف من مناسبات مختلفة.

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    Yesterday I remembered my dear friend Omar El-Sherif who was born on April 10th. We used to celebrate together and I would sing for him the song by Marilyn Monroe celebrating the birthday of President JF Kennedy and he would sing the same song to me on my birthday. We celebrated together many times in Cairo, including one time at his son’s house which was attended by actress Laila Elwy, Khaled Saleh, Mostafa El-Fiky, and the writer Amal Othman. On his last birthday, when he was suffering from Alzheimer’s, he told me “I am 8 thousand and 3 thousand years old”. He meant that he was 83 years old. May God have mercy on you my friend, the great actor Omar El-Sherif. هذا اليوم يجلني أتذكر صديقي الراحل العظيم عمر الشريف، فقد ولد يوم 10 أبريل وأذكر أننا كنا نحتفل معا بهذا اليوم وكنت أغني له أغنية مارلين مونرو وهي تحتفل بعيد ميلاد الرئيس جون كيندي وكان أيضا يغني لي نفس الأغنية في عيد ميلادي وقد أحتفلت بعيد ميلاده أكثر من مرة في القاهرة ومنها داخل منزل إبنه طارق بالقطامية وحضر الأحتفال ليلي علوي، والفنان خالد صالح ومصطفي الفقي ولبلبة والكاتبة آمال عثمان. وفي أخر عيد ميلاد أقمته له قال ل وهو يعاني من مرض الألزهايمر "أنا عندي دلوقتي 8 آلاف و3 آلاف سنة" وكان يعني أنه وصل إلى عمر 83 سنة. رحم الله صديقي الفنان الراحل العظيم عمر الشريف.

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    وتوفي عمر الشريف في 10 يوليو/ تموز 2015 عن عمر 83 عاما، بعد صراع مع مرض ألزهايمر.

    وولد عمر الشريف واسمه الحقيقي هو ميشيل ديمتري شلهوب في 10 نيسان/ أبريل في مدينة الإسكندرية.

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    باربرا سترايسند تتذكر عمر الشريف بهذه الكلمات في ذكرى ميلاده الـ88
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