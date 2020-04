سيلين ديون تغير كلمات أغنيتها الشهيرة لفيلم "تيتانيك" لتلائم كورونا

وشاركت ديون البالغة من العمر 52 عاما صورة "جيف" لنفسها من أغنية "My Heart will Go on" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعها إعادة لكلمات بعض المقاطع.

وكتبت سيلين ديون: "!Near, far wherever you are... make sure you’re practicing social distancing" (أينما تكون، قريب أو ‏بعيد، تأكد أنك تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين).

Near, far wherever you are... make sure you’re practicing social distancing! // Near, far, wherever you are… assurez-vous de pratiquer la distanciation sociale ! - Team Céline #ThursdayWisdom #restezchezvous #StayAtHome pic.twitter.com/AqWtKuIqdh — Celine Dion (@celinedion) April 9, 2020

وكانت أغنية "My Heart will Go on" من عوامل نجاح فيلم "تيتانيك" للمخرج جيمس كاميرون، ومن بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت، الذي حصد إيرادات خيالية في شباك التذاكر العالمي في 1997، كما أنها زادت من شهرة ديون.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏