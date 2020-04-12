الكشف عن السرطان وأمراض أخرى بواسطة مرحاض ذكي

بينما ينشغل العالم بكورونا، قام باحثون بتطوير "مرحاضا ذكيا" يمكنه تحليل فضلات الإنسان للتعرف على عدد من الأمراض من خلال إجراء عملية تحليل سريع للفضلات.

أكدت قناة "دويتش فيلا" الناطقة بالعربي أن فريق من الباحثين في جامعة أمريكية طوروا مرحاضاً ذكياً يمكنه رصد المؤشرات التي تدل على الإصابة بالأمراض المختلفة عن طريق تحليل فضلات الإنسان.

ويقوم المرحاض بالاستدلال على مايوجد في البول والبراز والتي تعكس الإصابة بسلسلة متنوعة من الأمراض مثل بعض أنواع السرطان وأمراض الكلى والجهاز الهضمي، وذلك عن طريق احتوائه على مجموعة من أجهزة القياس والاستشعار التي تجري عملية تحليل سريع للفضلات البشرية.

ويرسل المرحاض نتائج الفحص إلى منظومة خاصة تعمل بنظام الحوسبة السحابية من أجل الاحتفاظ بها في مكان آمن والاستفادة منها إذا ما استدعت الضرورة.