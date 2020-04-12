"ديزني" تعيد تقديم كلاسيكيتها الشهيرة "روبن هود" في نسخة سينمائية حية

قررت شركة "ديزني" تحويل فيلمها الكرتوني "روبن هود" الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي إلى "نسخة حية"، مثل حال العديد من كلاسيكياتها السينمائية الشهيرة.

وسيتم تجسيد شخصيات الفيلم الذي بطله ثعلب في صورة مجسمة باستخدام "الغرافيكس" والمؤثرات البصرية، كما أنه سيكون موسيقيا ويغلب عليه الحوار بالأغاني، ومن إخراج كارلوس لوبيز استرادا، بحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر".

لكن سيتم طرح الفيلم مباشرة على خدمة البث الجديدة "ديزني بلس" فور الانتهاء منه.

Disney prepara versión de Robin Hood para streaminghttps://t.co/qdhhvZTmWF — Diario La República #YoMeQuedoEnCasa (@larepublica_pe) April 12, 2020

ولا يعد فيلم "روبن هود" هو أول الأفلام المطروحه على "ديزني بلس"، بل سبقه فيلم "ليدي أند ذا ترامب"، وهو إعادة سينمائية أخرى من إنتاج "ديزني"، وعرض في نسخته الكرتونية عام 1955.

وطرح فيلم "ليدي أند ذا ترامب" على خدمة "ديزني بلس" تزامنا مع إطلاقها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

Check out the new #poster for the upcoming Lady and the Tramp live-action remake. #Disney pic.twitter.com/rM4JaP72ur — Movies On The Way (@Moviesontheway) August 29, 2019

وأعلنت "ديزني" مؤخرا أنها تجاوزت 50 مليون مشترك في خدمتها للبث "ديزني بلس"، بفضل إطلاقها في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا.

يشار إلى أن "ديزني" بدأت منذ سنوات في إعادة تقديم كلاسيكياتها السينمائية الشهيرة في "نسخ حية"، مثل "الأسد الملك" و"علاء الدين" و"جميلة والوحش".