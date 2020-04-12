أرادوا تقليد أبطال مسلسل "لا كاسا دي بابيل" فوقعوا في قبضة الشرطة

بدأت شعبية المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابيل" بلتأثير على الكثيرين حول العالم، كما الحال في ألمانيا، حيث قام أربعة رجال بتقليد أبطال المسلسل فكانت لهم الشرطة بالمرصاد.

يبدو أن أحداث المسلسل أثرت في بعض الأشخاص في ألمانيا، فقد ذكرت صحيفة "مونستر لاند تسايتونغ" أن شرطة مدينة بيلفيلد بولاية شمال الراين ويستفاليا، اضطرت للتدخل ضد أربعة رجال كانوا يحملون أسلحة، ويرتدون ملابسا شبيهة بتلك التي يرتديها أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل".

وتابع نفس المصدر أن شاهدا رأى أربعة رجال يتوجهون إلى كشك في المدينة، حيث كانوا يحملون الأسلحة في نسخة طبق الأصل لمسلسل "لاكاسا دي بابيل"، وأضاف أن الشاهد اتصل بالشرطة، التي انتقلت بوجه السرعة إلى عين المكان، من أجل معرفة ملابسات ما يحدث، والحيلولة دون وقوع حادث ما.

بيد أن الشرطة تفاجأت عند وصولها إلى عين المكان بأن السبب وراء ارتداء هؤلاء الرجال لملابس شبيهة بملابس أبطال المسلسل وحملهم للسلاح، هو رغبتهم في تصوير إعلان تجاري لمتجر للشيشة في المدينة، بحسب ما نشر موقع dw الألماني.

في المقابل، لم تقتنع الشرطة بمبررات هؤلاء الرجال ووصفت ماقاموا به بأنه "عمل غبي وخطير". وقد تم تقديم شكوى ضد الرجال الأربعة بسبب انتهاك قانون الأسلحة.