فيديو لأجمل لاعبة كرة قدم يثير إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت لاعبة كرة القدم الأمريكية، أليكس مورغان، مقطع فيديو في حسابها على الانستغرام تمارس الرياضة في شهرها التاسع من الحمل.

وتظهر مورغان في الفيديو وهي تؤدي التمارين الرياضية كالضغط والقرفصاء مع الأوزان وغيرها من التمارين التي تحتاج لقوة عضلية.

View this post on Instagram Garage workout of the day! #powerrunsinthefamily #StayHomeStayMotivated A post shared by Alex Morgan (@alexmorgan13) on Apr 11, 2020 at 5:30pm PDT

وانهالت تعليقات متابعي الرياضية الأمريكية الذين أبدعوا إعجابهم بالفيديو وكتب أحدهم:"سيولد الطفل بعضلات"، وكتب آخر :"تمارسين الرياضة في المرآب بشكل مثالي وجيد".

وفي المقابل اعتبر بعض المستخدمين أن ما تقوم به أليكس خطير وقد يعرض حملها للخطر وقال:"هذا سخف!!! تعرضين نقسك للخطر من أجل فيديو".

يذكر أن أليكس مورغان هي لاعبة كرة قدم أمريكية، حققت خلال مسيرتها المهنية العديد من الإنجازات الهامة بما فيها الميدالية الذهبية للأولمبياد في عام 2012 وكأس العالم للسيدات FIFA مع فريقها في عام 2015.