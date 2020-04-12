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15:49 GMT12 أبريل/ نيسان 2020
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    وان بلس 6 تي

    دليلك لأرخص الهواتف الذكية في 2020... حتى الآن

    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
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    نحلم جميعا بامتلاك هاتفا ذكيا يتمتع بخصائص مذهلة مع سعر اقتصادي غير مكلف، وهو ما يتوافر في هذه القائمة التي تضم خيارات متعددة، ما بين "غلاكسي" و"بيكسل" وحتى "آيفون"، وتجمع بين مميزات التصوير الممتاز والبطارية القوية.

    نوكيا 7.2: الأرخص لكل الناس

    يبلغ حجم شاشته 6.3 بوصة ومعالج سناب دراغون 660، ويتوافر بذاكرة وصول عشوائي (رام) بـ4 أو 6 غيغابايت ومساحة تخزين 64 و128 غيغابايت، وبطارية بقوة 3500 مللي أمبير، بحسب موقع "تي 3".

    وبالنسبة لجودة الكاميرات، فإن جودة الكاميرا الخلفية تبلغ 48 ميغا بيكسل تشمل 3 عدسات قادرة على التقاط أفضل الصور وبجودة عالية، والأمامية 20 ميغا بيكسل.

    ويعتبر الهاتف أحدث عمليات الإطلاق بالتعاون مع شركتي "نوكيا" و"إتش أم دي غلوبال"، وهو ما يضمن لك عامين من تحديثات برامج "أندرويد" السريعة، بالإضافة إلى  عام إضافي من تحديثات الأمان.

    سامسونغ غلاكسي إس 10 إي: أفضل هاتف رخيص ممتاز

    يعتبر أفضل هاتف رخيص في العالم إذا رغبت في إنفاق القليل من المال الإضافي عليه، ويبلغ حجم شاشته 5.8 بوصة ويأتي بمعالج "إكسينوس 9820" أو "سناب دراغون 855" ويتوافر بذاكرة وصول عشوائي (رام) 6 أو 8 غيغابايت، ومساخة تخزين 128 أو 256 غيغابايت، وكاميرا خلفية جودتها 12 ميغابيكسل وأمامية 10 ميغابيكسل، وبطارية قوتها 3100 مللي أمبير.

    غوغل بيكسل 3 إيه: أفضل هاتف أندرويد رخيض صديق للميزانية

    يمكن اختصار الهاتف بأنه "رخيص ومبهج"، وهو أرخص هاتف "بيكسل" من إنتاج شركة "غوغل"، ويبلغ حجم الشاشة 5.6 بوصة ومعالج "سناب دراغون 670" وذاكرة وصول عشوائي (رام) 4 غيغابايت ومساحة تخزين 64 غيغابايت فقط، وبطارية قوتها 3000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية جودتها 12 ميغا بيكسل وأمامية 8 ميغا بيكسل.

    موتو جي 8 باور: أرخص هاتف ببطارية قوية

    إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية بصورة مفرطة، فإن ذلك الهاتف هو الاختيار الأمثل لك، والذي تصل قوة بطاريته إلى 5000 مللي أمبير، ويصل حجم شاشته إلى 6.4 بوصة ومعالج "سناب دراغون 665" وذاكرة وصول عشوائية (رام) 4 غيغابايت ومساحة تخزين 64 غيغابايت.

    وبالنسبة للكاميرات فإن جودة الخلفية والأمامية تصل إلى 16 ميغا بيكسل.

    أونور بلاي: أفضل هاتف رخيص لمحبي الألعاب

    على الرغم من أنه تم الترويج للهاتف بكونة مركز قوة لألعاب الهواتف المحمولة، فهو في الواقع هاتف رائع من جميع النواحي يعمل بنظام "أندرويد" ويوفر حزمة مذهلة من المميزت، بدء من شاشته 6.3 بوصة ومعالج "كيرين 970" و"رام" 4 أو 6 غيغا بايت وبطارية 3750 مللي أمبير ومساحة تحزين 64 غيغا بايت.

    وان بلس 6 تي: أفضل هاتف رخيص سريع وأنيق

    لم يعد هاتف "وان بلس 6 تي" هو أحدث هاتف في مجموعة "وان بلس"، ولكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي التفكير في أن يكون هاتفك المقبل، فهو لا يزال أحد أفضل الهواتف الرخيصة في السوق، مع شاشة رائعة حجمها 6.41 بوصة، وتصميم الأنيق، ومعالج "سناب دراغون 855" و(رام) 6 أو 8 غيغابايت ومساحة تخزين 128 أو 256 غيغا بايت وقوة بطارية 4000 مللي أمبير، بينما تصل جودة كاميرته الخلفية إلى 48 ميغا بيكسل والأمامية 20 ميغا بيكسل.

    آيفون إكس آر: أرخص هاتف "آيفون"

    هو أرهص هواتف "آيفون" باهظة السعر، المدعوم بشاشة إل سي دي 6.1 بوصة ومعالج "أبل إيه 12 بيونيك" و(رام) 3 غيغا بايت ويتوافر بمساحات تخزين 64 و158 و256 غيغا بايت وكاميرا خلفية بجودة 12 ميغا بيكسل وأمامية 7 ميغا بيكسل وبطارية 2942 مللي أمبير.

    سامسونغ غلاكسي إيه 9: أرخص هاتف لمحبي التصوير

    وذلك لأنه يتميز بنظام الكاميرا الرباعي المثبت في الخلف، والذي يوفر مستشعرا أساسيا بدقة 24 ميغا بيكسل بفتحة f / 1.7، وكاميرا بدقة 5 ميغا بيكسل ومستشعرات عمق، ومستشعر تقريب 8 ميغا بيكسل، وأخيرا مستشعر بزاوية عريضة للغاية بدقة 10 ميغا بيكسل بزاوية 120 درجة لالتقاط صور بانورامية خلابة ومعالم طويلة.

    كما أنه يأتي بكاميرا أمامية بجودة 24 ميغا بيكسل، فضلا عن معالج "سناب دراغون 660"، وذاكرة وصول عشوائي (رام) 6 غيغا بايت، وبطارية 3800 مللي أمبير.

    هواوي بي 30 لايت: أفضل هاتف رخيص من جميع الجوانب

    إذا كنت لا تستطيع تحمل تكلفة هاتفي "هواوي بي 30" و"هواوي بي 30 برو"، فإن هاتف "هواوي بي 30 لايت" هو المناسب لميزانيتك، ويمتاز بشاشة حجمها 6.15 بوصة، و4 أو 6 أو 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (الرام) ومعالج "كيرين 910" وكاميرا خلفية جودتها 48 ميغا بيكسل وأمامية 24 ميغا بيكسل.

    ريل مي 6: إمكانيات هائلة مقارنة بسعره

    يقترن اسم شركة "ريل مي" الصينية بالهواتف ذات الميزانية المحدودة، قد تكون مواصفاته ليست رائدة في السوق، لكنه يحسب له جودة التصميم وتنفيذه الجيدة، كما هو الحال مع عمر البطارية (4300 مللي أمبير)، بالإضافة كاميرا رباعية العدسات في الخلف بجودة 64 ميغا بيكسل، وهو ما سيمنحك صور ومقاطع فيديو جيدة، لكن لا يتوافر فيه مانع لتسرب المياه أو الشحن اللاسلكي.

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    تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, هواتف ذكية, بيكسل, غوغل, هواوي, آيفون, سامسونغ
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