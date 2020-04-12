مقطع فيديو لرئيس وزراء اليابان يثير الغضب

وفور نشر الفيديو، أصبح سؤال "من تظن نفسك؟" الأكثر تداولا على "تويتر"، حيث يرى الكثيرون أن رسالة آبي تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.
ونشر آبي المقطع في استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعا لنفسه وهو يغني ويرقص في المنزل داعيا الناس للانضمام إليه.
友達と会えない。飲み会もできない。— 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 12, 2020
ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘して下さっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/VEq1P7EvnL
وغرد أحد مستخدمي تويتر "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف. لا يسع المرء إلا أن يتساءل من تظن نفسك؟".
ودافع أخرون عن آبي، قائلين إن من حق رئيس الوزراء الحصول على بعض الراحة، بينما لم يصدر أي تعليق إلى الآن عن ممثلي آبي.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بوصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى أمس السبت، إلى ما يزيد عن 6000 حالة.
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