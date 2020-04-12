مقطع فيديو لرئيس وزراء اليابان يثير الغضب

تسبب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في موجة عارمة من الغضب عقب نشره مقطعا مصورا يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه ويشرب الشاي.

وفور نشر الفيديو، أصبح سؤال "من تظن نفسك؟" الأكثر تداولا على "تويتر"، حيث يرى الكثيرون أن رسالة آبي تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.

ونشر آبي المقطع في استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعا لنفسه وهو يغني ويرقص في المنزل داعيا الناس للانضمام إليه.

وغرد أحد مستخدمي تويتر "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف. لا يسع المرء إلا أن يتساءل من تظن نفسك؟".

ودافع أخرون عن آبي، قائلين إن من حق رئيس الوزراء الحصول على بعض الراحة، بينما لم يصدر أي تعليق إلى الآن عن ممثلي آبي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بوصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى أمس السبت، إلى ما يزيد عن 6000 حالة.