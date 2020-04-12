3 نصائح للمرأة الحامل... كيف تحمين نفسك من كورونا؟

تعد المرأة الحامل، إحدى الفئات التي يجب أن تنال رعاية خاصة، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتقول الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على "تويتر" إنه يمكن توجيه بعض النصائح للمرأة الحامل خلال الأزمة الحالية، مشيرة إلى أنها يمكن أن تساهم في تقليل احتمال إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوردت الصفحة 3 نصائح، قالت إنه يجب على المرأة الحامل اتباعها لحماية نفسها من وباء كورونا.

1- يجب أن تواظب المرأة الحامل على غسل يديها بالماء والصابون بصورة متكررة على مدار اليوم لتطهيرهما من أي فيروسات يمكن أن تكون قد وصلت إليهما بملامسة سطح أي من الأشياء الموجود عليها الفيروس، خلال أنشطتنا الحياتية.

2- إذا كان التباعد المجتمعي مهم للأشخاص العاديين لتقليل احتمالات الإصابة بالوباء، فإنه أكثر أهمية للمرأة الحامل، لأنها أكثر احتياجا لحماية نفسها وحماية الجنين، الذي مازال في طور التكوين.

3- بعد الالتزام بكل ما سبق، فإن يجب على المرأة الحامل أن تظل على حذر من وضع أي من يديها على وجهها، لأن الخطر يظل قائما ، إذا أصبح الفيروس موجودا على يدها بطريقة أو بأخرى.

Women who are pregnant 🤰🏼🤰🏾, can protect themselves against #COVID19 by:



✔️ Frequently washing hands with soap & water

✔️ Maintaining physical distance from others

✔️ Avoiding touching one's face



More tips from @WHO: https://t.co/iwmCea0AfM pic.twitter.com/GN3kS71S4b — United Nations (@UN) April 12, 2020

ونوهت صفحة الأمم المتحدة إلى تعليمات منظمة الصحة العالمية، التي تطالب أي شخص يعاني من الكحة أو الحمى أو صعوبة التنفس أن يبقى بعيدا عن الآخرين، وأن يتبع التعليمات الطبية أو يتصل بالطبيب.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 535 ألف مصاب، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 166 ألف مصاب ونحو 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 152 ألف إصابة ونحو 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.