سمكة قرش تسبح على شواطئ فرنسا في عز الحجر الصحي... فيديو

Plus un homme sur le littoral. Ce requin promène le long des plages de Menton. Vivement été et plage après le confinement 🦈

Avec le Covid-19, la nature reprend ses droits avec des animaux heureux. Et oui, le + grand danger sur la planète c'est bien l'homme

Crédit: Sandra Barré pic.twitter.com/7btnmDQyIy