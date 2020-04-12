سمكة قرش تسبح على شواطئ فرنسا في عز الحجر الصحي... فيديو

فوجئت طالبة فرنسية تقف في شرفة منزلها برؤية سمكة قرش تسبح على طول الشاطئ.

ونشرت الطالبة فيديو يظهر سمكة قرش تسبح بالقرب من شاطئ سابلات ، بالقرب من ميناء Menton (Alpes-Maritimes) جنوبي فرنسا.

وقالت الطالبة في تصريح لقناة "فرانس 3"، "كنت مع زميلتي في الغرفة على شرفة شقتها ورأيت شيئًا يتحرك".

Plus un homme sur le littoral. Ce requin promène le long des plages de Menton. Vivement été et plage après le confinement 🦈

Avec le Covid-19, la nature reprend ses droits avec des animaux heureux. Et oui, le + grand danger sur la planète c'est bien l'homme

Crédit: Sandra Barré pic.twitter.com/7btnmDQyIy — Éric Stella (@EricStella13) April 10, 2020

في البداية، ظنوا أنه دلفين، حتى استخدموا مناظيرهم ووجدوا أنها سمكة قرش.

وأشارت الطالبة إلى أن "لقد قام ببعض الحركات ذهابا وإيابا بهدوء، وأحيانا اتسمت ببعض السرعة. استمرت لمدة ثلاث إلى خمس دقائق كحد أقصى. ثم عاد إلى عرض البحر".

الحجر الصحي يعيد الطبيعة لقواعدها

ووفقا لرئيس مركز اكتشاف البحر والجبل في فرنسا، ريتشارد شيملا، فإنه يمكن تفسير وجود هذا القرش في المنطقة المجاورة مباشرة للنشاط البشري بنقص الحركة جراء الحجر الصحي.

وقال"ما يزعج الحيوانات البحرية هو الضوضاء. أسماك القرش موجودة في البحر الأبيض المتوسط، ولكنها عادة لا تقترب من الشاطئ بسبب الضوضاء ووجود البشر، لأنها تخاف كثيرا".