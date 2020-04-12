الموت يفجع الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز

أفجع الموت الفنانة المصرية، دنيا عبد العزيز، بوفاة والدتها، اليوم الأحد.

وأعلن الخبر الفنان أحمد فريد، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "توفيت إلي رحمة الله تعالى والدة دنيا عبد العزيز".

وتشارك دنيا عبد العزيز في موسم دراما رمضان بمسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة "سينرجى"، ومن بطولة محمد رمضان.

View this post on Instagram قيد عائلي ابتداء من يوم الاثنين بإذن الله على قناة @dmctv.eg A post shared by Donia Abdalaziz official (@donia_abd_elaziz) on Aug 31, 2019 at 7:17am PDT

وتلعب دنيا عيد العزيز في أحداث المسلسل دور شقيقة محمد رمضان التي تشعل خلافا معه بعد وفاة والدهما، وذلك أثناء تحمله مسؤولية أسرته.

ويشارك في بطولة مسلسل "البرنس" الفنانة اللبنانية نور وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وعبد العزيز مخيون.